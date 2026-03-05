Путин передал Херсонской области хлебное предприятие, имевшее отношение к Юревичу

Президент России Владимир Путин подписал указ. Согласно ему, из федеральной в собственность Херсонской области переданы все (16 млн 777 тыс. 580) акции АО "Каланчакский комбинат хлебопродуктов".

Документ опубликован на портале правовой информации. Акции следует передать в течение трёх месяцев, начиная с 4 марта.

ТАСС уточняет, что до весны 2024 г. комбинат был частным акционерным обществом, которое принадлежало нидерландской компании "Эм джи си интернэшнл Б. В." (MGC International B.V.). В апреле 2024 г. акции компании арестованы для обеспечения иска Генпрокуратуры России о взыскании имущества "Макфа" и аффилированных с ним компаний в интересах РФ.

По тому же иску тогда были арестованы счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Общая сумма арестованных активов составила 100 трлн руб.