06 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

80 лет назад Запад объявил Холодную войну

Ровно 80 лет назад, 5 марта 1946 года, британский премьер Уинстон Черчилль произнес свою знаменитую речь, которую принято считать объявлением Советскому Союзу Холодной войны. Выступление было в пресвитерианском Вестминстерском мужском колледже, расположенном в городе Фултон (штат Миссури). Черчилль даже отказался от гонорара.
Черчилль принял предложение президента США Гарри Трумэна выступить в колледже. Он обвинил СССР в железном занавесе, который тот будто бы опустил, отгородив страны Восточной Европы от Запада. Спустя год Трумэн предложил практические шаги по реализации плана Черчилля.

Уже через неделю после речи Черчилля советский лидер Иосиф Сталин расценил ее как акт конфронтации, направленный против СССР. Он сравнил Черчилля с Гитлером: оба они схожи тем, что делят людей на "полноценных" и всех остальных.

"Господин Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира. По сути дела, господин Черчилль и его друзья в Англии и США предъявляют нациям, не говорящим на английском языке, нечто вроде ультиматума: признайте наше господство добровольно, и тогда все будет в порядке, — в противном случае неизбежна война", — подчеркнул тогда Сталин.

Вывод Сталина сохраняет актуальность и по сей день.


