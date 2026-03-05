Под прицелом объективов: камеры в Москве начали массовую проверку ОСАГО

Дорожные комплексы фотовидеофиксации в Москве начали проверять наличие действующих полисов ОСАГО. На данном этапе проект затрагивает только коммерческий сектор - таксомоторные парки и грузовой транспорт. Руководитель Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин пояснил "Известиям", что вместо денежных взысканий к нарушителям применяют административные меры: аннулируют разрешения на перевозки или запрещают въезд в город.

Взаимодействие между ведомствами пока происходит в режиме регулярных запросов. Департамент транспорта направляет списки номеров в НСИС для сверки с базой страховых договоров. Однако в Московской области планируют внедрить более продвинутую технологию. Интеграция через систему электронного взаимодействия позволит выявлять отсутствие страховки мгновенно. Ожидается, что в Подмосковье этот алгоритм запустят уже в апреле, а к концу 2026 года проверять наличие полисов через камеры начнут у всех автовладельцев страны.

Ситуация в сфере пассажирских перевозок остается тревожной: по данным страховщиков, примерно 25% такси в России работают без корректного ОСАГО. Из 800 тысяч официально зарегистрированных машин только 600 тысяч имеют необходимые документы. Николай Галушин привел пример, когда водитель пытался сэкономить и купил полис для частного использования, который значительно дешевле специального тарифа для такси. Система распознала подмену, что привело к немедленному отзыву лицензии.

Автоматизация контроля должна навести порядок на рынке и гарантировать выплаты пострадавшим в случае дорожных происшествий.