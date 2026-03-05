06 Марта 2026
Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Жительница Березников лишилась более двух миллионов рублей, неделю выполняя указания мошенников

Пенсионерка из Березников перевела мошенникам более 2,3 миллиона рублей, выполняя указания лжесиловиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

На мобильный телефон 65-летней женщины позвонил мужчина, представившийся сотрудником пункта выдачи заказов, и сообщил о пришедшем подарке. Когда пенсионерка ответила, что ничего не ждет, собеседник предложил отказаться от подарка, нажав на телефоне цифру 1, что она и сделала.

После этого пришло SMS о входе в ее личный кабинет на сайте "Госуслуги" с указанием номера телефона, на который необходимо позвонить, в случае если владелец аккаунта не совершал никаких действий. Поверив в подлинность сообщения, женщина позвонила по указанному номеру и попала на "сотрудницу Роскомнадзора", которая подтвердила вход в кабинет и перенаправила к "следователю". Затем ее соединили с "сотрудником ФСБ", сообщившим, что от имени женщины оформлена доверенность на распоряжение счетами и имуществом на гражданина, являющегося иноагентом.

Испугавшись, пенсионерка начала выполнять указания собеседника. По его совету она купила новый смартфон и сим-карту, сняла с банковского счета и перевела около 600 тысяч рублей на "безопасный счет". Затем она пообщалась по видеосвязи с "сотрудником Росфинмониторинга", при этом сама была видна собеседнику, а он ей - нет.

В другом банке женщина сняла 1,7 миллиона рублей. Злоумышленники убедили ее, что нужно передать деньги сотруднику банка в Москве для определения меченых купюр и поиска мошенников. Пенсионерка купила билет на самолет, прилетела в столицу, доехала до указанного адреса и отдала пакет с наличными подошедшему молодому человеку, назвавшему кодовое слово.

По указаниям аферистов женщина выкинула старые сим-карты и ждала возврата денег. Через пять дней ей снова позвонили и отправили по другому адресу, где она должна была представиться курьером маркетплейса. Хозяин квартиры не поверил ей и вызвал полицию. Стражи порядка объяснили пенсионерке, что она стала жертвой мошенников, и связались с ее дочерью, которая забрала мать домой.

Следственным отделом ОМВД России "Березниковский" возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Сотрудники полиции напоминают: понятий "резервный счет" или "безопасный счет" в сфере банковских услуг не существует. Граждан призывают быть бдительными и не совершать финансовых операций по инструкциям незнакомцев.

Теги: мошенники, уголовное дело, пенсионерка


