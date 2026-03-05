При атаке БПЛА на Саратовскую область пострадали три человека

В результате массированной атаки ВСУ на Саратовскую область есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

"По предварительным данным, пострадали три человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал он в Telegram-канале.

Кроме того, в результате ночной атаки БПЛА повреждены окна в нескольких социальных учреждениях и жилых домах. По словам губернатора, восстановительные работы начнутся в ближайшее время.

По данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь средствами ПВО уничтожено 76 украинских БПЛА, 33 из них – над Саратовской областью.