Прокуратура проконтролирует расследование убийства медсестры в Свердловской области

Прокуратура Асбеста взяла под контроль расследование уголовного дела об убийстве медсестры ее супругом.

Напомним, трагедия произошла днем 4 марта текущего года в ГАУЗ Свердловской области "Городская больница г. Асбеста Рефтинское подразделение". Мужчина 1984 г.р. вооружился ножом и нанес своей супруге 1988 г.р., работающей медсестрой, множественные удары в область шеи и тела. Женщина скончалась на месте.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, с февраля пара находились в бракоразводном процессе и супруги уже какое-то время проживали отдельно друг от друга. По версии следствия, расставание и стало причиной для нападения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Пока супруг погибшей находится в статусе подозреваемого.

Как ранее сообщал руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, после совершения преступления мужчина отправился в свой гараж, но по пути был задержан сотрудниками полиции из службы уголовного розыска. По данным Telegram-канала Shot, мужчина был судим, сидел за расправу, употреблял наркотики, за что у него отобрали водительские права.

У погибшей медсестры остались шестеро дочерей, полицейские передали осиротевших детей сестре убитой.