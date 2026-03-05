НАТО пока не будет вступать в войну США с Ираном

Руководство НАТО не готово дать прямой ответ на вопрос о подключении к военной операции США против Ирана в рамках 5-й статьи альянса. Она задействуется, когда на одного из членов организации нападают, в этом случае на помощь обязаны прийти остальные участники альянса.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не стал отвечать прямо на вопрос о том, является ли атака Ирана на посольство США в ОАЭ поводом для вступления в действие статьи 5.

"Мы всегда будем оставаться очень неоднозначными в вопросе того, когда срабатывает статья 5. И если она будет задействована, мы всегда немедленно дадим всем об этом знать. Но мы сохраняем эту неопределенность, потому что не хотим делать наших противников осведомленнее", - заявил Рютте в интервью изданию Newsmax.

Рютте напомнил, что НАТО не участвует в военной операции против Ирана, хотя многие члены альянса поддерживают действия США (но не все, например, Испания высказалась против – прим. ред.).