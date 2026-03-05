06 Марта 2026
Происшествия Свердловская область Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Полиция задержала уральцев, похищавших бензин с заправок "Лукойла"

Сотрудники свердловской полиции из ОВД города Заречный совместно со службой безопасности "Лукойла" вычислили и задержали двух местных жителей, которые неоднократно воровали бензин на АЗС компании. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, преступления совершались в районе 32 км федеральной трассы "Екатеринбург – Тюмень". Любителями дармового топлива оказались молодые уральцы Сергей и Владислав 2001 и 2002 годов рождения.

"На счету экспроприаторов 17 криминальных эпизодов, когда они в вечернее или в ночное время действовали по отдельности или сообща. В материалах возбужденного следственным подразделением полиции уголовного дела по статье 158 УК РФ "Кража" фигурируют иномарка BMW и "Лада Гранта". Именно на этих машинах с поддельными госномерами орудовали с сентября 2025 года по январь 2026 года предполагаемые "бандиты с большой дороги". "Гангстеры" заправляли баки бензином под завязку и спешно давили, что называется, по газам. Когда сыщики за ними пришли, долго играть в молчанку они не стали, быстро сообразив, как лучше себя вести на допросе, чтобы облегчить свою дальнейшую участь. Оба написали явку с повинной и заявили, что добровольно погасят потерпевшей стороне причиненный ущерб на сумму более 55 тысяч рублей", - отметил полковник Горелых.

Он также сообщил, что дело, состоящее из четырех томов, уже направлено для рассмотрения по существу из полиции в районный суд.

"Неотвратимость наказания по данному факту наступит в результате слаженной работы участкового уполномоченного майора полиции Ирины Елисеевой, следователя ОВД капитана юстиции Марины Коневой и добровольных помощников компании "Лукойл". Один из фигурантов и ранее не дружил с законом: в 2025 году его лишили водительского удостоверения за езду на автомобиле в нетрезвом виде. Но соответствующих выводов лихач явно не сделал, коли воровал горючее и ничуть не смущался, что при этом является бесправником. Свое деяние при допросе в полиции молодые люди мотивировали отсутствием денег на то, чтобы кататься с "чувихами", как они сами выразились", - рассказал Валерий Горелых.

До судебного разбирательства оба фигуранта будут находиться на подписке о невыезде.

Теги: заправки, бензин, похищения, полиция, Заречный


