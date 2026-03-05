В Карабаше завели дело из-за нарушения теплоснабжения десятков жилых домов

В Карабаше началось расследование обстоятельств прорыва теплотрассы, из-за которого десятки домов остались без тепла.

Дело тут в действиях сотрудников ресурсоснабжающей организации, ответственных за обслуживание и ремонт тепловых сетей Карабаша. Они якобы не предприняли своевременных мер по ремонту и поддержанию теплоснабжения.

Итог – 3-4 марта из-за прорыва на тепловых сетях в районе улицы Металлистов без отопления остался 31 многоквартирный дом, образовательные и социальные учреждения. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщает управление СКР по Челябинской области.