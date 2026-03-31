Спецборт МЧС России доставит пострадавших из Нижнекамска в Москву, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

Ведомственный самолет Ил-76 вылетел в Нижнекамск. Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами.

В полете пострадавших будут сопровождать врачи отряда "Центроспас" МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи ведомства и специалисты Минздрава России.