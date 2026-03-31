Детский омбудсмен Москвы раскритиковала предложение Дерипаски о шестидневной 12-часовой рабочей неделе

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская раскритиковала предложение бизнесмена Олега Дерипаски о шестидневной 12-часовой рабочей неделе, передает корреспондент Накануне.RU.

Она отметила, что с такой инициативой у человека не останется времени на семью.

"Сейчас активно обсуждают предложение Олега Дерипаски о 12-часовом рабочем дне. И у меня только один вопрос: а детей кто будет воспитывать?" - написала Ярославская в соцсетях.

Она отметила, что люди сегодня живут в реальности, в которой постоянно говорят о демографии, о ценности семьи, о том, что родителям нужно больше времени проводить с детьми, при этом "модель Дерипаски" в принципе не оставляет места для семьи, поскольку оба родителя 12 часов на работе. Омбудсмен подчеркнула, что детям нужны не только одежда, еда и игрушки, но и родители.

Напомним, бизнесмен Олег Дерипаска высказал идею перехода на шестидневную рабочую неделю. Работать при этом надо с 8 до 20 часов.

По мнению Дерипаски, с 2026 г. мир стал другим, и сегодняшний кризис глубже. Он вызван тяжелой трансформацией: от глобальных возможностей, которые у нас были, к региональным, со всевозможными ограничениями.