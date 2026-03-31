"Подельников" попросили освободить "Белую башню" в Екатеринбурге

ФГБУК "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры" (АУИПИК) по УрФО направило в адрес арх-группы "Подельники" уведомление о расторжении договора аренды "Белой башни" в Екатеринбурге. Как сообщают участники группы, вечером 30 марта они получили письмо, а уже с 1 июля договор будет считаться расторгнутым. Освободить Башню необходимо до 6 июля.

Напомним, что "Подельники" арендуют объект на безвозмездной основе с 2012 года. На прошлой неделе стало известно, что компании "Дом.РФ" передали 12 га земли и свыше 52 тыс. кв. м недвижимости в 14 регионах, в том числе административные и инженерные сооружения, построенные с середины XIX века по вторую половину 1930-х годов. В Екатеринбурге это "Дом с мезонином" по ул. Белинского, д. 6 и "Водонапорная башня" ("Белая башня") по ул. Бакинских комиссаров, д. 2а.

Как ранее заявлял зампредседателя правительства, председатель наблюдательного совета "Дом.РФ" Марат Хуснуллин, главная задача компании дать каждому из полученных объектов вторую жизнь.

В свою очередь, "Подельники" не понимают, почему еще в 2021 году лицензированные специалисты признали удовлетворительное состояние "Белой башни", а в 2026 году визуальный осмотр показал, что объект подлежит изменениям.