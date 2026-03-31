Тюменская область развивает сотрудничество с крупнейшими городами Вьетнама, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Делегация региона, которую возглавил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, провела серию встреч в Республике Вьетнам.

"Мы видим, что сейчас сотрудничество с Республикой Вьетнам - это один из приоритетов государства во внешнеполитической деятельности. Свидетельство тому недавние встречи премьер-министра Вьетнама с Президентом РФ Владимиром Путиным, главой Правительства Михаилом Мишустиным. Визит делегации Тюменской области во Вьетнам, который совпал с высокими встречами в Москве, нужно рассматривать как продолжение общей государственной политики на региональном уровне и как дальнейшее развитие взаимоотношений с дружественной страной", - сказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

В Хошимине (крупнейший город на юге Вьетнама) состоялись деловые переговоры с заместителем председателя Народного комитета города Хошимин госпожой Чан Тхи Дьеу Тхуи.

Вьетнамская сторона высказала интерес: к обмену опытом в сфере добычи углеводородов, к развитию сотрудничества в энергетике, промышленных технологиях, подготовке кадров, торговле, инвестициям, к участию в крупнейших деловых событиях Тюменской области: Промышленно-энергетическом форуме TNF и Тюменском экспортном форуме.

Во время переговоров были рассмотрены: развитие креативных индустрий, реализации креативного кластера, развитие учебных связей, обмен экспертами в области машиностроения

Стороны договорились продолжить развитие сотрудничества, перейдя к разработке и реализации плана дальнейших активностей.

Хошимин - один из главных драйверов роста экономики Вьетнама, здесь активно развиваются индустриальные парки и промышленные кластеры. Город лидирует в стране в области цифровой трансформации, зеленых преобразований и умного развития территории.