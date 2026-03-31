Госсовет Татарстана отозвал инициативу о запрете "обвинительной информации" в СМИ

Инициатива Госсовета Татарстана о запрете освещения обвинительной информации в СМИ, вызвавшая широкий резонанс, отозвана ее автором. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Напомним, Госсовет Татарстана направил в Госдуму проект закона, который радикально меняет правила освещения криминальных событий и судебных процессов. Депутаты хотят наложить запрет на публикацию любых "обвинительных сведений" в прессе и социальных сетях до того момента, пока решение суда не обретет законную силу.

Автор инициативы, депутат Государственного совета Татарстана Марат Галеев отозвал документ, который ранее был направлен в Совет законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ на экспертизу. В связи с решением автора, Госсовет Татарстана обратился с просьбой снять инициативу с экспертно-правовой оценки Совета законодателей.

Законопроект от Госсовета Татарстана получил широкий общественный резонанс. Ранее Председатель ГД Вячеслав Володин призвал коллег-законодателей ответственнее относиться к озвучиваемым ими предложениям и не заниматься популизмом.

"Буквально на прошлой неделе наши коллеги из законодательного собрания, Госсовета Татарстана прислали свою законодательную инициативу, не в Думу, а в Совет законодателей на экспертизу. Обсуждает вся страна. Но обсуждают с точки зрения, что в Думе рассматривается законодательная инициатива Татарстана. Мы её не рассматриваем. Может быть, и не будем рассматривать", - подчеркнул Володин на пленарном заседании Госдумы.

Несколько членов Совета по правам человека при президенте РФ выступили против законопроекта. Так, Кирилл Кабанов отмечает, что тогда террористов, совершивших теракты, нельзя будет даже назвать преступниками до оглашения приговора. Запрет будет и на информацию о чиновниках, задержанных за хищение бюджетных средств. Он уверен, что за этим стоят чьи-то интересы, которые продвигаются под благими предлогами.

Его коллега по СПЧ журналист Ева Меркачева считает, что законопроект просто уничтожает журналистику.