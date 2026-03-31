Выросло количество жертв и пострадавших от взрыва на заводе "Нижнекамскнефтехим"

Выросло количество погибших и пострадавших в результате взрыва на заводе "Нижнекамскнефтехим".

Количество погибших выросло до трёх, 58 человек пострадали, пишет "Ъ".

При тушении возгорания пострадали два сотрудника пожарно-спасательной части, сообщили ТАСС в оперативных службах. Пожару присвоили наивысший ранг сложности – №5.

По данным telegram-канала Baza, после трагедии семь человек числятся пропавшими без вести. Их поиском занимаются спасательные службы. Общее число пострадавших в реанимации увеличилось до 4-х.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов", сообщает республиканское управление СКР.