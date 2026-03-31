Песков ответил на слова Зеленского о "пасхальном перемирии"

В Кремле отреагировали на слова Владимира Зеленского о "пасхальном перемирии".

"Из тех заявлений Зеленского, которые мы читали, четко сформулированной инициативы по "пасхальному перемирию" мы не увидели", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что киевский режим сейчас пытается выйти на любое перемирие, как бы оно ни называлось, сообщает ТАСС.

Накануне Зеленский заявил, что Украина, ранее нарушавшая пасхальное перемирие, готова к прекращению огня на Пасху в этом году.

Напомним, в 2025 году президент РФ Владимир Путин объявил Пасхальное перемирие на срок с 18:00 19 апреля до 00:00 часов 21 апреля. На этот период он распорядился остановить все боевые действия.

По окончании перемирия Минобороны сообщило, что ВСУ продолжали наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам. По информации министерства, всего было зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия.