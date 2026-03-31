Глава Нижне-Волжского управления Ростехнадзора сообщил губернатору о сокращении бесхозяйных ГТС в Астраханской области

В ходе рабочей встречи с губернатором Игорем Бабушкиным руководитель Нижне-Волжского управления Ростехнадзора Юрий Кулиничев отметил положительную динамику в сфере контроля за гидротехническими сооружениями (ГТС) в регионе за последние 5 лет.

Так, работа межведомственной рабочей группы с участием представителей НВУ Ростехнадзора позволила значительно сократить как общее количество объектов с признаками ГТС, так и число бесхозяйных сооружений. Если в 2020 году Ростехнадзор контролировал 395 ГТС, из них 178 бесхозяйных, то сейчас под постоянным контролем находится 120 сооружений (исключая судоходные и портовые), среди которых лишь 31 объект не имеет собственника.

Работа в отношении гидротехнических сооружений имеет важное значение в период весеннего паводка: бесхозяйные конструкции зачастую мешают прохождению воды, из-за чего образуются так называемые отшнурованные водоемы, что пагубно отражается на нересте.

Также глава региона и руководитель Нижне-Волжского управления Ростехнадзора подвели подведение итоги отопительного сезона. Юрий Кулиничев отметил слаженную работу региональных органов власти по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к зиме. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин акцентировал внимание на важности системного межведомственного взаимодействия.