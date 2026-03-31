Огромное число будущих инженеров не понимает математики и физики

В 28 вузах, в том числе обучающих студентов по программам подготовки офицеров, входной контроль по математике, физике и химии не прошли от 10% до 90% первокурсников. Такие данные за 2023-2025 гг. привел помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на совещании по подготовке кадров для ВМФ России.

Так, в главном российском судостроительном вузе - Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете, этот показатель ежегодно составляет до 50%. В военно-учебных заведениях ВМФ такой же уровень, то есть почти половина студентов - будущих инженеров вообще не разбираются в математике, физике и химии и не могут стать специалистами.

Если в 2023 году неудовлетворительные знания по физике показали 19% курсантов, то в 2025 году - уже 36%. Это входной контроль первичных представлений. Иными словами, каждый третий курсант абсолютно не разбирается в физике. Кроме того, само число сдающих ЕГЭ по физике очень мало. В этом году ее планируют сдавать лишь 146 тыс. человек. Если отсеять слабых выпускников, оставшиеся и наполовину не заполнят бюджетные места на инженерных направлениях.

Одна из причин - огромная нехватка учителей. Патрушев назвал цифры 10-20%, но явно занизил их. Реальная нехватка педагогов гораздо больше. Цифры ранее приводил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Некоторые эксперты говорят, что по физике и химии не хватает чуть ли не половины учителей.