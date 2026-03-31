Госдума защитит права детей, рожденных после смерти родителей

В Государственную Думу поступил пакет законопроектов, который позволит мужчинам при жизни оформлять нотариальное согласие на признание отцовства в случае рождения ребенка после их кончины. Речь идет о ситуациях, когда малыш появляется на свет с помощью вспомогательных репродуктивных технологий спустя более десяти месяцев после смерти родителя. Группа депутатов и сенаторов предлагает закрепить новые нормы в Семейном кодексе и законе "Об актах гражданского состояния", чтобы защитить права детей, зачатых в постмортальный период, сообщает РИА Новости.

Согласно предложенному порядку, запись об отце в свидетельстве о рождении будет вноситься на основании трех документов: свидетельства о браке, прижизненного нотариального согласия супруга и справки из клиники об использовании его биоматериала. Кроме того, будущий отец сможет заранее заверить у нотариуса свое решение о выборе имени и фамилии для ребенка или официально доверить это право матери.

Авторы инициативы подчеркивают, что такие изменения крайне важны для социальной защиты: дети, рожденные таким способом, смогут законно устанавливать родство и претендовать на государственные выплаты, включая пенсию по случаю потери кормильца. Это позволит устранить правовой вакуум и обеспечить равные права для всех категорий несовершеннолетних граждан.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий увольнять мужчин, чьи жены ждут ребенка. Депутаты предлагают распространить на будущих отцов те же трудовые льготы, что есть у беременных женщин, включая автоматическое продление срочного договора.