Минпрос: Родители не могут привить детям патриотизм и другие ценности

Родители не способны воспитать в своих детях ни патриотизм, ни другие традиционные духовно-нравственные ценности. Так считают в Минпросвещения РФ.

Комментируя планы ввести обязательную промежуточную аттестацию детей, находящихся на семейном образовании (СО), в ведомстве откровенно заявили, что родители не могут дать своим детям настоящего воспитания, а также социализировать их.

"В условиях семейного образования отсутствуют механизмы прививания на постоянной основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, таких как патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, крепкая семья, созидательный труд, историческая память и преемственность поколений", — считают в Минпросвещения.

"У меня вопрос к чиновникам: а с чего вы решили, что в школах "присутствуют механизмы прививания традиционных духовных ценностей"? Вот откуда такая уверенность? И про социализацию — с чего вы взяли, что она обеспечивается лучше, чем в "семейных школах"? Я больше скажу: по моим сведениям люди порою бегут от той социализации и тех методов "прививания" духовных скреп, которые реализуются в школах", — написал питерский учитель Михаил Богданов.

Позицией властей возмутилась председатель Союза родительских организаций Александра Машкова-Благих.

"Так они видят все российские семьи, а не только на СО", — считает она.