Жители Краснодарского края массово жалуются на отсутствие мобильной связи

Жители Краснодарского края массово жалуются, что в регионе пропала мобильная связь.

По данным сервиса "Сбой.РФ", утром 31 марта краснодарцы столкнулись с серьезными перебоями мобильного интернета и связи.

Пользователи сообщают, что не открываются сайты, в том числе из "белого списка", не проходят звонки и не отправляются СМС.

При этом сегодня, в отличие от частых отключений во время беспилотной опасности, тревога в регионе не объявлялась.