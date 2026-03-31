Правительство утвердило новый план развития дорог на шесть лет

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с заместителями утвердил обновленный шестилетний план дорожных работ. Программа включает сотни проектов: от небольших местных дорог до крупных федеральных магистралей. Глава правительства поручил продолжить строительство трассы М-12 "Восток", обновить туристические маршруты и дорожную сеть в городах. Также план предусматривает строительство объездов вокруг Орла и Оренбурга и реконструкцию нескольких важных магистралей, передает "РГ".

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что дорожная отрасль сейчас сталкивается с серьезными вызовами. За последние годы число машин у россиян выросло на 12%, а интенсивность движения подскочила сразу на 60%. При этом качественные дороги уже помогли увеличить объем международных грузоперевозок на 11%. Зампред правительства подчеркнул, что власти обязаны поддерживать трассы в хорошем состоянии. По его словам, именно качественное покрытие помогает снижать количество аварий и делает поездки безопаснее для людей.