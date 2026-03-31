31 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: архив АО &quot;Транснефть – Сибирь&quot;

"Транснефть – Сибирь" заменило систему электрохимической защиты участка магистрального нефтепровода в ХМАО-Югре

"Транснефть – Сибирь" ввело в эксплуатацию после замены систему электрохимической защиты (ЭХЗ) на участке магистрального нефтепровода (МН) Усть-Балык – Омск протяженностью 93 километра в зоне обслуживания Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов (ХМАО-Югра), сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть – Сибирь".

Работы по замене системы электрохимзащиты, предназначенной для защиты трубопровода от коррозии, проводились в рамках программы технического перевооружения. Цель – повышение надежности объектов линейной части системы магистральных трубопроводов предприятия.

В ходе техперевооружения смонтированы четыре модульных инверторных станции катодной защиты взамен преобразователей трансформаторного типа. Преимущество новых преобразователей заключается в их высокой энергоэффективности. Кроме того, установленное оборудование имеет компактные массогабаритные размеры силовой части, низкий коэффициент пульсации выходного напряжения.

Помимо этого, установлены 16 комплектов глубинных анодных заземлителей, предназначенных для создания отрицательного потенциала в целях защиты подземных металлических коммуникаций от коррозии. Выполнен монтаж 48 контрольно-измерительных пунктов, установлены медно-сульфатные электроды сравнения и датчики скорости коррозии. Также специалисты смонтировали новое оборудование высокочастотной связи для обеспечения передачи параметров станций катодной защиты в автоматизированную систему мониторинга состояния электрохимической защиты.

Новая система ЭХЗ позволяет поддерживать защитный потенциал трубопровода в автоматическом режиме, а также контролировать параметры и необходимые измерения непосредственно в процессе эксплуатации.

Объект введен в эксплуатацию в соответствии с графиком. Все установленное оборудование и применяемые материалы – отечественного производства, соответствуют предъявляемым "Транснефть" требованиям безопасности и надежности.

Техническое перевооружение системы ЭХЗ МН Усть-Балык – Омск проводилось с соблюдением природоохранного законодательства РФ и в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности "Транснефть".

Теги: Транснефть – Сибирь, нефтепровод, система электрохимической защиты участка


