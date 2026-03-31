31 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Политика В России
Фото: Накануне.RU

В российских кинотеатрах хотят увеличить количество показов фильмов о СВО

Комитет Госдумы по молодежной политике и Молодежный парламент призвали регионы активнее показывать фильмы об участниках специальной военной операции. Депутаты направили обращения администрациям областей и владельцам киносетей с предложением пересмотреть график сеансов. Региональные молодежные парламенты поддержали эту инициативу и также обратились к местным властям, пишет "РГ".

Председатель комитета Артем Метелев отметил, что сейчас кинотеатры часто показывают такие фильмы всего один раз в день в неудобное время. Он подчеркнул, что из-за этого ленты видит слишком мало людей. Депутат предложил продлить прокат, ставить сеансы в вечерние часы и организовывать специальные показы для молодежи. По его мнению, это поможет обществу вести важный диалог о современных событиях.

Заместитель председателя комитета Александр Толмачев добавил, что современное кино о героях сочетает в себе зрелищность и глубокий смысл. Он уверен, что такие фильмы помогают сохранять культурную память и формировать правильное мировоззрение у подростков. Парламентарий вспомнил слова Владимира Высоцкого о "нужных книгах" из детства и отметил, что смотреть правильные фильмы для подрастающего поколения не менее важно.

Ранее фракция "Новые люди" предложила Минкультуры обязать онлайн-кинотеатры предупреждать зрителей об удалении или изменении сцен в фильмах из-за требований закона. Депутаты считают, что платформы должны размещать в карточке фильма заметное уведомление о правках еще до начала просмотра или покупки подписки. 

Теги: сво, кино, депутат


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети