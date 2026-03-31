Патрушев: Результаты ЕГЭ не соответствуют реальным знаниям выпускников

Из-за низкого уровня школы вузы вынуждены не готовить будущих инженеров и других специалистов, а ликвидировать огромные пробелы в знаниях вчерашних школьников, которое получили высокие баллы на ЕГЭ и поступили в вуз, а по ним отчитались, что качество школьного образования непрерывно растет. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

Он провел совещание по вопросам повышения качества математического и естественно-научного образования для подготовки инженерных кадров для морской отрасли и ВМФ. По цифрам все хорошо, а на деле - все наоборот, отметил Патрушев. Инженерные вузы, проводя входной контроль первокурсников, оказываются перед фактом, что высокие баллы ЕГЭ не отражают реальных знаний выпускников по математике, физике и химии. Вероятно, он сослался на данные Санкт-Петербургского горного университета, которые показали, что большинство студентов практически не знакомо с физикой. И это будущие инженеры.

Патрушев уверен, что в вузах что-либо исправлять уже поздно, хорошо учить предметы нужно в школе. А для этого учителям нужно дать возможность учить, а не выживать на полторы-две ставки. Он призвал повышать зарплаты учителям математики, физики и химии, потому что из-за незнания этих предметов скоро специалистов для кораблестроительной отрасли и ВМФ России просто не будет.