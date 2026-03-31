В Подмосковье врачи проверяют пациента с подозрением на оспу обезьян

Специалисты подмосковного управления Роспотребнадзора начали срочную проверку после того, как врачи заподозрили у пациента оспу обезьян. Ведомство официально подтвердило запуск санитарного расследования. Сотрудники службы быстро отреагировали на сообщение о возможном заражении и уже проводят все необходимые процедуры, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Московской области.

Сейчас эксперты выясняют детали происшествия и ищут людей, которые контактировали с заболевшим. В регионе уже действует полный комплекс защитных мер. В пресс-службе управления подчеркнули, что специалисты незамедлительно приступили к работе сразу после получения информации. Дальнейшие шаги ведомство определит, когда лаборатория предоставит результаты анализов. Пока профильные службы держат ситуацию под строгим контролем.

Ране сообщалось, что несмотря на пройденный пик, в России продолжается сезонный подъем ОРВИ и гриппа, который продлится минимум до середины апреля. В начале марта рост заболеваемости зафиксировали в 20 регионах, а в отдельных областях выявили случаи гонконгского гриппа.