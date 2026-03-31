Васильева: Родители мешают учителям жить и работать

Глава Российской академии образования (РАО) экс-министр просвещения Ольга Васильева считает, что во взаимодействии родителей со школой очень многое нужно менять.

Родители нынешних школьников родились в 80-90-е годы, то есть у них нет авторитетов и выстраивать отношения с ними очень сложно. Они думают, что лучше всех знают, как нужно учить. Из-за них часто уходят молодые учителя (про зарплаты педагогов Васильева не упомянула). Школам нужно расставлять "красные флажки" — что можно, а что нельзя. Но этого нет, а родители при малейшем конфликте сразу жалуются, в том числе в прокуратуру. Та свяжется с департаментом образования, тот — с директором школы, а последний сделает крайним учителя, лишь бы сгладить конфликт, отмечает Васильева. Ведь учитель сейчас бесправен.

Отдельно Васильева сказала, что ее поражает "вседозволенность родительского вмешательства в школьные дела".

"Некоторые родители 24/7 сидят в школьных чатах. Они сами не устали еще от этого? Нельзя учителю с утра до ночи вести эти чаты!" — возмутилась глава РАО.

При этом сама школа настаивает на том, что родители наряду со школой должны принимать активное участие в учебном процессе и накладывает на них разные обязанности. А школьников нагружает такими заданиями, что часто они не могут в них разобраться без родителей. В результате родители выказывают к школе претензии, которые признают все эксперты.