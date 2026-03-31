Прокуратура и СКР разберутся с подростками, бросавшими пиротехнику под ноги уральцу с тростью

В Каменске-Уральском возбудили уголовное дело после публикации видео, в котором подростки преследуют мужчину с тростью и бросают ему под ноги пиротехнику. Об этом сообщает пресс-служба областного СКР.

Свою проверку также организовала и прокуратура. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также личности школьников.

Инцидент произошел 30 марта на бульваре Парижской коммуны. На записи видно, как трое подростков на велосипедах перекрыли дорогу мужчине, который, сильно хромая, шел по тротуару. Несовершеннолетние стали бросать ему в ноги петарды. Тогда мужчина решил развернуться и уйти, но один из школьников бросил свой велосипед, подбежал к незнакомцу, снова бросил петарду ему в ноги и молча смотрел в ожидании его реакции. Мужчина же реагировал спокойно, прямо глядя в глаза обидчикам.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними и пресечению их противоправных действий. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в пресс-службе прокуратуры.