Бывший глава Ямала может возглавить фракцию "ЕР" в Госдуме

Бывший губернатор Ямала, а ныне – депутат Госдумы Дмитрий Кобылкин может возглавить фракцию "Единой России" в нижней палате российского парламента. Он – основной кандидат на этот пост.

На посту руководителя фракции в новом составе Госдумы (его изберут осенью) Кобылкин может сменить Владимира Васильева. Тот, вероятно, займет пост вице-спикера. Кандидатура Кобылкина прошла все стадии обсуждения, кроме "последней инстанции".

"Вопрос о назначении Кобылкина на фракцию [в Госдуме будущего созыва] фактически решенный", – говорит близкий к Кремлю собеседник "Ведомостей".