Из-за войны в Иране Турция начала распродавать золото

Из-за войны в Иране Турция начала распродажу золота из своих государственных резервов, сообщает Reuters.

Центробанк Турции пытается удержать курс национальной валюты. Инфляция в последние месяцы превышает 30%, а ключевая ставка составляет 37%. Как сообщает Bloomberg, ЦБ обсудил планы обмена золота на иностранную валюту на лондонском рынке - около 30 из 135 млрд долларов турецких активов, хранящихся в Банке Англии.

В результате было продано около 60 тонн золота на сумму свыше 8 млрд долларов. Только за последнюю неделю продано около 20 тонн, а общие международные резервы страны сократились более чем на 12 млрд.

Турецкая лира испытывает сильнейшее давление. Проблемой страны является сильная зависимость от импорта энергоресурсов, подорожание которых бьет по экономике Турции. Правительство, стимулируя экономический рост, активно занимало деньги, в том числе через косвенную эмиссию, и это приводило к постоянному увеличению денежной массы внутри страны и обесцениванию национальной валюты.

Инфляция в Турции в последние годы достигала 65%. В 2025 году стране удалось снизить ее до 30%, но в этом году снова начался рост. Чтобы удержать ее, в ход пошло даже золото.