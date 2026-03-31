Трамп: Арабские страны должны оплатить расходы США на войну против Ирана

Президент США Дональд Трамп считает, что арабские страны должны оплатить расходы США на войну против Ирана и может призвать их сделать это в ближайшее время. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт.

Подробности этой идеи она не сообщила. Какие конкретно страны имеет в виду Трамп, тоже неизвестно. Позже он выступит с заявлением.

По данным западных СМИ, за месяц войны расходы на нее превысили 35 миллиардов долларов. Если война затянется, расходы увеличатся кратно и могут достичь сотен миллиардов долларов.

Недавно оманский журналист Салем бен Хамад аль-Джахури сообщил, что администрация Трампа оказывает огромное давление на страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, чтобы они вступили в войну с Ираном как минимум финансово. Фактически Трамп поставил им ультиматум: чтобы война против Ирана продолжалась, все страны вместе должны скинуться на 5 триллионов долларов, если же они хотят, чтобы война закончилась, то им "скидка" - 2,5 триллиона за все расходы, которые уже понесли США.

Вероятно, Трамп имеет в виду то, что страны Залива уже почти использовали почти все запасы ракет ПВО, которые у них были, сообщает Bloomberg. Это более 2 тыс. ракет. Никто не ожидал такого быстрого расходованию ракет. Причиной является беспрецедентная активность Ирана, которая оказалась полной неожиданностью. ПВО нуждается в усилении, а это требует больших денег.