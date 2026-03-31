Мать и дочь арестованы по обвинению в поджоге военкомата в Тюмени

Мать и дочь арестованы по обвинению в поджоге здания Военного комиссариата по Ленинскому и Восточному АО Тюмени, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ленинский районный суд арестовал 68-летнюю Татьяну М. и ее 40-летнюю дочь Светлану В. Их обвиняют в совершении теракта. Согласно материалам дела, преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, что квалифицируется по п."а" ч. 2 ст. 205 УК РФ.

Суд учел состояние здоровья пенсионерки, потому отправил ее под домашний арест до 27 мая 2026 года. А вот ее дочери придется провести майские праздники за решеткой, она заключена под стражу на аналогичный срок.

Напомним, инцидент произошел 28 марта 2026 года. Одна из женщин кинула бутылки с зажигательной смесью в здание по ул. Рижская. Пожар возник на крыльце военкомата. Сообщение о возгорании МЧС поступило около 18.00 по местному времени. Огонь был на незначительной площади, его удалось потушить до прибытия пожарных. Женщин задержали.