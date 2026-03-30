В России могут ввести плату за использование VPN

В России абоненты операторов связи могут начать платить за использование VPN. Речь идёт о плате за потребление свыше 15 Гб международного трафика в месяц.

По версии трёх источников Forbes, 28 марта глава Минцифры Максут Шадаев провёл два совещания с бизнесом. На первом присутствовали представители крупных операторов связи, на втором – цифровых платформ (VK, Ozon, "Авито", Wildberries, "Яндекс") и интернет-ретейла.

Министр попросил принять меры против использования их клиентами средств обхода блокировок. В частности, операторов связи глава Минцифры попросил ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. Новая должна заработать до 1 мая.