30 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: Администрация Екатеринбурга

В Ленинском районе Екатеринбурга установят мемориальную доску легендарному главе Константину Архипову

На фасаде здания администрации Ленинского района Екатеринбурга установят мемориальную доску в память о Константине Архипове. Решение увековечить память легендарного главы Ленинского района приняла комиссия по топонимике, сообщает пресс-служба мэрии.

Более 40 лет Константин Архипов посвятил Ленинскому району, 23 из которых являлся его руководителем. В 1968 году он пришел в районную администрацию на должность мастера, затем работал прорабом, главным инженером дорожно-эксплуатационного участка, заведующим отделом жилищно-коммунального хозяйства, а после занял пост заместителя председателя районного исполкома по вопросам коммунального хозяйства и председателя исполкома. В 1992 году Константина Архипова в городе уже знали как главу администрации района.

Только в 80-е годы при нем было сдано свыше 200 тыс. квадратных метров нового благоустроенного жилья, выросли такие жилые кварталы, как Московская горка и Краснолесье, введены в эксплуатацию 12 детских садов и 14 школ, а также ликвидировано свыше 66 тыс. квадратных метров ветхого и аварийного жилья. Он также ответственен за появление парка между улицами Чкалова и Громова, места отдыха в виде современного культурно-досугового центра "Дружба" и за открытие Центра социально-психологической и правовой помощи несовершеннолетним "Парус надежды".

Еще при жизни Константин Архипов был награжден орденом "Знак Почета", а в 1998 году ему присвоили звание Почетного гражданина Екатеринбурга. Скончался он в 2006 году.

Сегодня его именем названы парк в Юго-Западном микрорайоне и Екатеринбургская детская школа искусств №6, которой он помог обрести вторую жизнь. В память о Константине Евгеньевиче проходят традиционные спортивные соревнования: лыжные гонки и шахматный турнир. А выпускникам школ, завершившим обучение с отличием, ежегодно вручается премия имени легендарного главы.

Теги: Екатеринбург, Ленинский район, Константин Архипов, мемориал


