В Италии своровали из могилы голову модели

В итальянском Бергамо неизвестные вскрыли гроб 29-летней модели Памелы Дженини и украли ее голову. Об этом сообщает "РГ" со ссылкой на издание Corriere di Bergamo. Девушка погибла в октябре 2025 года от рук бывшего партнера, который зарезал ее во время ссоры.

Тело модели временно находилось в могиле под бетонной плитой и пластиковым надгробием. Родственники решили перенести останки в семейную часовню, но во время церемонии работники кладбища заподозрили неладное. Они увидели на краях гроба свежий герметик и незатянутые болты. Когда гроб открыли, головы внутри не оказалось.

Полиция считает, что на кладбище действовала группа людей. Одному человеку не под силу сдвинуть гроб весом 120 килограммов. Преступники, скорее всего, пробрались на территорию ночью в дождь, так как внутри могилы эксперты нашли следы влаги. Сейчас следователи изучают записи с камер видеонаблюдения, хотя часть архива уже кто-то удалил.

Семья Памелы не получала никаких угроз или требований о выкупе. Адвокат семьи предполагает, что преступление мог совершить человек, который был болезненно одержим личностью модели. Известно, что Памела Дженини имела российские корни - ее бабушка была эмигранткой из России. Сама девушка активно учила русский язык.