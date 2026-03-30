В Перми следователем СК России возбуждено уголовное дело о халатности из-за отсутствия ремонта в школе

В Перми следователем СК России возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Дело возбудили после появления публикаций родителей школы №7 в Перми, которые пожаловались на нарушения, связанные с управлением школой. В частности, родителей возмутило отсутствие ремонта в здании школы. Сама школа является памятником культурного наследия. Также родители недовольны планами администрации по передаче нового школьного корпуса другому учебному заведению.

Следствием будут установлены причины и условия произошедшего. Действиям либо бездействию должностных лиц будет дана правовая оценка. Расследование уголовного дела продолжается.