Чат-бот в MAX одним из первых среди губернаторов открыл глава Кировской области Александр Соколов

Уже 14 апреля будет проведена первая среди губернаторского корпуса прямая линия Александра Соколова в МАХ с использованием чат-бота. Об этом на еженедельном оперативном совещании сообщил губернатор Кировской области.

Александр Соколов представил жителям региона новый ресурс, который станет площадкой постоянного сбора вопросов и получения обратной связи – чат-бот «Напиши губернатору Кировской области» в мессенджере МАХ. При этом аналитические данные по поступившим обращениям будут оглашаться в ходе еженедельных совещаний у губернатора.

Используя чат-бот в MAX можно также перейти через личный канал губернатора в MAX, соответственно, оставить запросы по решению проблем, пожелания по улучшению работы в любой сфере или отрасли, какого-либо министерства или ведомства, муниципалитета, высказать благодарность или поделиться добрыми новостями.

«Чат бот – это важный проект, который закрепляет наш курс на достижение цифрового суверенитета России. Новый ресурс заменит обратную связь со мной в признанном враждебным Телеграме. Теперь все коммуникации с жителями области и в их интересах, вся используемая при этом персональная информация будут оставаться внутри страны, на наших серверах. Каждый может получить адресную помощь и быть уверенным, что его вопрос рассмотрят, вернуться к нему с ответом. Буду ежедневно читать выгрузку всех сообщений, и давать поручения по решению поступающих ко мне вопросов», - заявил губернатор Кировской области Александр Соколов.

В рамках информирования кировчан плакаты и билборды с куар-кодом, ведущим в чат-бот Александра Соколова появятся в Кирове и районах области уже на этой неделе. Также информация будет распространена через социальные сети.



Также глава Кировской области сообщил о разработке отдельного мини-приложения в мессенджере.

«Поставил задачу уже в этом году завершить разработку отдельного приложения в MAX. Оно должно стать единым окном входа для жителей области, откуда они смогут перейти к любому интересующему их сервису в мессенджере. В Кировской области разработано 7 региональных сервисов на его платформе. Их пользователями стали свыше 12 тысяч человек. Наиболее популярные – чат-боты по записи на прием в МФЦ и к врачу. Только за 3 месяца 2026 года ими воспользовалось более 9,5 тысяч граждан. Кроме того, в мессенджере на сегодня создано более 1,5 тысяч информационных каналов органов власти и организаций Кировской области», - отметил Александр Соколов.

Минцифры региона также сообщает, что жителям Кировской области доступны такие сервисы МАХ, как вход в портал региональных услуг через чат-бот «Госуслуги43», запись на прием в центры «Мои Документы», на прием к врачу . В чат-боте «Киров. Телемедицинские консультации» кировчане могут записаться на первичную консультацию или для закрытия больничного листа онлайн. В период ограничений доступа к мобильному интернету востребован сервис, позволяющий узнать расположение бесплатных точек доступа вай-фай. Узнать расписание движения транспорта, проверить наличие льгот в системе «Умный проезд» или пополнить транспортную карту ребенка можно с помощью сервиса.