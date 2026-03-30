Сотрудники кунгурской больницы получат полагающиеся им выплаты на общую сумму 10 миллионов рублей

51 сотруднику кунгурской больницы выплатят полагающиеся специальные социальные выплаты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Кунгурская городская прокуратура провела проверку соблюдения трудовых прав медицинских работников. Было установлено, что специальные социальные выплаты не производились в связи с отсутствием в наименовании лечебного учреждения указания на обслуживание территории всего муниципального округа.



Прокурор направил в суд исковые заявления о возложении на ГБУЗ ПК "Кунгурская больница" и отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю обязанности включить работников учреждения здравоохранения в реестр и произвести им специальные социальные выплаты на общую сумму более 10 млн рублей.



Требования прокуратуры удовлетворены. Судебные решения исполнены, права медработников восстановлены.

