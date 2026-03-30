Холдинг "Атом" примет участие в "Ярмарке квартир" в Екатеринбурге

10 и 11 апреля в "Ельцин-центре" пройдет "Ярмарка квартир" – открытая встреча крупнейших застройщиков Екатеринбурга, в рамках которой они представят горожанам свои жилые проекты в разных районах города. Представители застройщиков, банков, юристы и нотариусы ответят на вопросы о проектах и найдут надежного риэлтора для помощи в продаже квартиры. В числе участников мероприятия будет уральский строительный холдинг "Атом".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, его менеджеры проведут бесплатные консультации, помогут выбрать квартиру и оформить сделку. Также в дни проведения ярмарки "Атом" предложит индивидуальные скидки на квартиры в нескольких своих проектах.

Выбрать вариант по спеццене можно будет в разных районах Екатеринбурга: в "Квартале на Турбинке" (Эльмаш), в кварталах "Северное сияние" (Уралмаш), "НИИ: Наука и искусство" (Втузгородок), "Лайв" (Автовокзал) и "Балтийский" (Краснолесье). Выгодные предложения будут представлены и в "Речном квартале" – это символические "ворота" новой части Академического района на берегу реки Патрушихи.

"Атом" создает передовые кварталы, соблюдая высокие стандарты возведения современного жилья. Это безопасные закрытые дворы с благоустроенными детскими и спортивными площадками и с комфортными зонами отдыха, парадные вестибюли, разнообразие магазинов и предприятий сферы услуг на первых этажах зданий, а также функциональные планировочные решения со стандартной для домов "Атома" чистовой отделкой и вариантами меблировки от застройщика.

В дни проведения ярмарки можно получить еще 2% дополнительной скидки. А среди всех участников, которые забронируют квартиры на мероприятии, организаторы ярмарки проведут розыгрыш дополнительной скидки в миллион рублей.

Стоимость: Бесплатно

Где: "Ельцин-центр"

Когда: 10 апреля с 15:00 до 21:00 и 11 апреля с 10:00 до 18:00

