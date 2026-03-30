30 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.ru

Больше не "ба́ловать": что россияне ищут в словарях

Пользователи российского интернета чаще всего ищут правильное ударение в словах "щавель", "красивее" и "каталог". Также в список популярных запросов попали "жалюзи" и "туфля". Специалисты справочных служб добавляют, что в топ-20 проблемных слов постоянно входят "договор", "обеспечение", "баловать", "квартал" и "облегчить". Именно в них люди чаще всего ошибаются во время разговора, поэтому перепроверяют себя в интернете, пишет РБК.

Цифры подтверждают этот интерес: за год число запросов по слову "щавель" выросло почти на 76%, а по слову "красивее" - почти на 67%. В первую десятку также вошли "ходатайство", "оптовый" и "диспансер". Руководитель справочного отдела портала "Грамота.ру" и сотрудник Института русского языка РАН Светлана Друговейко-Должанская объясняет, что люди хотят говорить правильно как на работе, так и дома. Они стараются соблюдать литературные нормы там, где в обычной речи часто ставят неверные ударения.

Помимо привычных слов, пользователи активно осваивают неологизмы. В поисковиках часто ищут, как писать и произносить слова "кешбэк", "шорт-лист" и "офлайн". Эксперты отмечают, что академические словари уже закрепили правила для этих заимствований, но многие люди их еще не запомнили. Такой интерес к нормам языка доказывает, что аудитория хочет повышать свою грамотность, несмотря на постоянное появление новых слов.

Кстати, российские артисты могут лишиться права использовать псевдонимы на иностранных языках, если не успели зарегистрировать их в Роспатенте до 1 марта. По словам экспертов, без официального статуса товарного знака певцам станет сложнее продавать билеты, одежду и развивать свои сайты. 

Теги: щавель, красивее, каталог


