Больше не "ба́ловать": что россияне ищут в словарях

Пользователи российского интернета чаще всего ищут правильное ударение в словах "щавель", "красивее" и "каталог". Также в список популярных запросов попали "жалюзи" и "туфля". Специалисты справочных служб добавляют, что в топ-20 проблемных слов постоянно входят "договор", "обеспечение", "баловать", "квартал" и "облегчить". Именно в них люди чаще всего ошибаются во время разговора, поэтому перепроверяют себя в интернете, пишет РБК.

Цифры подтверждают этот интерес: за год число запросов по слову "щавель" выросло почти на 76%, а по слову "красивее" - почти на 67%. В первую десятку также вошли "ходатайство", "оптовый" и "диспансер". Руководитель справочного отдела портала "Грамота.ру" и сотрудник Института русского языка РАН Светлана Друговейко-Должанская объясняет, что люди хотят говорить правильно как на работе, так и дома. Они стараются соблюдать литературные нормы там, где в обычной речи часто ставят неверные ударения.

Помимо привычных слов, пользователи активно осваивают неологизмы. В поисковиках часто ищут, как писать и произносить слова "кешбэк", "шорт-лист" и "офлайн". Эксперты отмечают, что академические словари уже закрепили правила для этих заимствований, но многие люди их еще не запомнили. Такой интерес к нормам языка доказывает, что аудитория хочет повышать свою грамотность, несмотря на постоянное появление новых слов.

