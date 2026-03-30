В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после избиения матерью своего 10-летнего сына

В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию о нанесении жительницей города телесных повреждений своему ребенку.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось вечером 27 марта во дворе дома на улице 40-летия Комсомола в уральской столице. Предварительно установлено, что женщина нанесла удары руками своему 10-летнему сыну.

Прокуратура даст правовую оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Также ведомство проверит органы системы профилактики на предмет работы с данной семьей.

Напомним, что по ситуации с избиением ребенка его матерью расследуется уголовное дело об истязании. Им уже заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.