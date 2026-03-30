30 Марта 2026
в россии
Роскомнадзор замедляет Telegram

Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Предложения правительства Тюменской области будут изучены для воплощения в законодательные инициативы

Первый вице-спикер Совета Федерации РФ, сенатор от Тюменской области Владимир Якушев на заседании президиума регионального правительства рассказал о своей работе в 2025 году в качестве представителя от исполнительного органа государственной власти региона в верхней палате российского парламента, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Например, итогом одного из заседаний Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса под председательством Владимира Якушева стало принятие изменений в ряд федеральных законов.

"С 1 сентября 2026 года муниципальный жилищный контроль упраздняется, а региональный государственный жилищный надзор будет действовать в отношении всего жилого фонда, независимо от формы собственности. Такой механизм давно используется в Тюменской области. Таким образом, опыт нашего региона распространен на всю страну", – подчеркнул Владимир Якушев.

Сенатор поблагодарил губернатора и правительство Тюменской области за постоянную, оперативную и качественную обратную связь.

"Без четкой и актуальной информации «с земли» эффективная законотворческая работа невозможна. Мы постоянно сверяем свои позиции и вместе ищем решения, направленные на развитие регионов и улучшение жизни людей", – акцентировал внимание первый вице-спикер Совета Федерации РФ.

Участники заседания президиума регионального правительства поделились с сенатором предложениями по совершенствованию законодательства в таких сферах, как ЖКХ, градостроительство, сбережение и эффективное использование объектов культурного наследия, цифровое развитие, образование и здравоохранение.

"Все предложения будут взяты в работу и внимательно изучены для воплощения в законодательные инициативы", – резюмировал сенатор.

Глава региона Александр Моор подчеркнул, что рамках своей парламентской деятельности Владимир Якушев эффективно отстаивает интересы Тюменской области и ее жителей.

Теги: Владимир Якушев, Александр Моор, правительство


