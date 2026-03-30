В Max прокомментировали сообщения о сбоях мессенджера

Мессенджер Max функционирует в стандартном режиме, заявили в пресс-службе сервиса, комментируя сообщения пользователей о сбоях.

"Max работает в штатном режиме", — сказали РБК в пресс-службе.

Ранее пользователи сообщили о сбое в Мах. Некоторые из них, в частности, столкнулись с трудностями при отправке голосовых сообщений в мессенджере.

В начале марта администрация мессенджера Max заявила, что информация о возможности доступа любого человека к любым фото в частной переписке мессенджера является "вбросом". Некие "специалисты по кибербезопасности и эксперты мессенджера" удостоверились, что личные фото никому недоступны.