Останина призвала закрыть детям доступ в интернет

Глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина считает, что до 14 лет детям нужно запретить доступ в интернет.

Она сослалась на опыт многих стран мира. А в России, если возраст наступления уголовной ответственности по ряду преступлений снизится до 14 лет, до этого возраста должен быть запрещен и доступ в интернет. В частности, многочисленные случаи нападений в школах явно связаны с соцсетями. Останина говорит, что министр просвещения Сергей Кравцов тоже считает, что до совершеннолетия надо запретить интернет.

"Я против вовлечения наших детей на платформы и социальные сети. Замена иностранных мессенджеров нашими российскими ничего не даст. Одинаково плохо... Получил паспорт — и право пользоваться интернетом", — сказала депутат.

Из этого не совсем ясно, идет ли речь о запрете доступа к интернету или только к соцсетям. Также непонятно, как это вяжется с цифровизацией образования, когда школьников заставляют регистрироваться на разных интернет-платформах. Министр не может этого не знать. Кроме того, неизвестно, когда Кравцов был против запрета детям доступа в интернет. В открытом доступе таких данных нет.

Запрет на использование соцсетей детьми до 16 лет ранее ввели Австралия, Малайзия и Испания, многие другие страны - в процессе законодательных изменений.