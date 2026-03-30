ГА ООН признала работорговлю преступлением против человечества

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, признающую трансатлантическую работорговлю и порабощение африканцев одним из самых тяжких преступлений против человечества.

Читайте также: Африканский союз потребует от Европы репараций за рабство

Инициатива исходила от Ганы. Резолюцию поддержали 123 государства, в том числе Россия. 52 страны, среди которых были многие члены ЕС, воздержались. А вот США, Израиль и Аргентина выступили против.

В документе отмечается бесчеловечная жестокость работорговли. По приблизительным оценкам, в XVI-XIX вв. в Америку европейскими колонизаторами было насильно перевезено 12-15 млн африканцев, более 2 млн погибли во время переправы, так как их перевозили, как скот.

Странам предлагается принести официальные извинения и создать фонд репараций. Также обсуждался вопрос возвращения культурных ценностей, вывезенных в колониальную эпоху.

Африканский союз расценил принятие резолюции как важный шаг к признанию исторической правды и преодолению последствий темного колониального прошлого. Однако западные страны, включая Британию, возражают, ссылаясь на то, что современные институты не несут ответственности за действия прошлого. Притом что монархия в Британии как существовала тогда, так и существует сейчас.

Россия выразила готовность к дальнейшему сотрудничеству с африканскими странами в рамках антинеоколониальной повестки, заверила заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая.