ТМК поставила заказчику первую промышленную партию труб с лазерным швом

Трубная металлургическая компания (ТМК) успешно осуществила поставку первой крупной партии труб большого диаметра (ТБД) с применением технологии лазерной сварки для своего клиента.

Как сообщает пресс-служба компании, трубы изготовлены с применением технологии гибридной лазерно-дуговой сварки (ГЛДС). Продукция предназначена для ремонта участка магистрального газопровода.

"Трубы диаметром 1 420 мм с толщиной стенки 15,7 мм и классом прочности стали К60 поставлены в адрес заказчика — ООО "Газпром трансгаз Сургут" и изготовлены в соответствии с техническими требованиями "Газпрома" на стане ГЛДС, расположенном в цехе "Высота 239" в Челябинске. На трубы нанесено внутреннее гладкостное и наружное монослойное полиэтиленовое покрытие с отличительной для цеха "Высота 239" полосой зеленого цвета, маркирующей трубы, произведённые с применением ГЛДС. Разработка этого нового вида трубной продукции выполнена в рамках программы научно-технического сотрудничества ТМК и "Газпрома", — пояснили в пресс-службе ТМК.

Разработка технологии ГЛДС продольного шва ТБД началась на Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ) и продолжилась в Центре сварочных технологий ТМК. Проект по строительству сварочного стана был реализован компанией ТМК Трубопроводные решения (ТМК ТР) и ЧТПЗ. Вся произведённая продукция получила необходимое подтверждение качества, пройдя всесторонние испытания, включая лабораторные исследования механических свойств материала, полигонные пневматические и натурные гидравлические испытания.

Изготовление по данным технологиям позволяет обеспечивать максимальную надёжность работы трубопроводов в регионах с высокой сейсмической активностью и в условиях экстремально низких температур.