Александр Моор поблагодарил Владимира Якушева за отстаивание интересов тюменцев в Совфеде

Губернатор Тюменской области Александр Моор обсудил итоги работы в 2025 году первого вице-спикера Совета Федерации РФ, сенатора от Тюменской области Владимира Якушева в качестве представителя от исполнительного органа государственной власти региона в верхней палате российского парламента.

Как сообщил глава региона в своем Telegram-канале, в сфере законодательной деятельности Владимира Якушева – весь спектр вопросов развития регионов и страны. Основное внимание – таким важным для людей сферам, как ЖКХ, строительство, создание комфортной среды для жизни.



"Для жителей каждого региона очень важно, чтобы их интересы в Совете Федерации представлял активный, опытный и компетентный сенатор, заслуживший уважение земляков реальными делами. Тюменской области в этом смысле повезло – такой человек у нас есть. Было приятно услышать благодарность сенатора за обратную связь и наши инициативы, которые помогают сделать законотворческую деятельность более качественной. В свою очередь, выразил Владимиру Владимировичу признательность за то, что он эффективно отстаивает интересы нашего региона и его жителей", - прокомментировал Александр Моор.

Напомним, Владимир Якушев занимает пост первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации с 25 сентября 2024 года.