В Свердловской области готовятся к акции "Сад памяти"

В Свердловской области в седьмой раз пройдет акция "Сад памяти". Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии. В южных регионах акция стартовала еще 18 марта, но скоро дойдет и до Урала.

"Участие в "Саду памяти" — это возможность для каждого жителя области лично внести вклад в сохранение истории своей семьи и своей страны. Мы видим, как год от года растет количество неравнодушных граждан, которые выходят на посадки. Это прекрасный пример преемственности поколений и заботы об экологии", — отметил министр природы региона Денис Мамонтов.

Напомним, что целью акции является высадка 27 млн деревьев, каждое из которых символизирует одного погибшего в годы Великой Отечественной войны. В прошлом году на Среднем Урале высадили 225 тыс. сосен, елей, кедров и других деревьев на 30 участках — как в лесах, так и в черте города.

Акция помогает достичь целей федерального проекта "Сохранение лесов" в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие", а также отдает дань уважения землякам, ковавшим победу на фронте и в тылу.