"Король" на рынке: Puma подала пакет заявок в Роспатент

Немецкий бренд Puma подал в Роспатент четыре заявки на регистрацию своих торговых марок. Журналисты РИА Новости изучили базу ведомства и обнаружили, что компания направила документы 27 марта. Теперь производитель хочет официально закрепить за собой права на названия "King", "Король" и свои знаменитые фирменные полоски.

Если Роспатент одобрит эти заявки, компания сможет легально продавать под данными марками большой список товаров. В перечень вошли одежда, обувь, головные уборы и сумки. Также бренд планирует выпускать под этими названиями различные товары для гимнастики.

Ранее компания Coca-Cola продлила права на использование своих основных брендов Coca-Cola и Coke в России до 2036 года.