В 12 школах и восьми детских садах в Махачкале ликвидировали подтопления

В трех школах и четырех детских садах работы по устранению последствий подтоплений продолжаются, сообщает администрация города в Telegram-канале.

Воду также откачали в 50 многоквартирных домах. Кроме того, городские службы спилили и вывезли около 20 поваленных деревьев. Улично-дорожную сеть расчищают от крупногабаритного мусора.

Накануне глава города Джамбулат Салавов сообщил, что в Махачкале эвакуировали 250 человек из подтопленных домов. По его словам, всем пострадавшим оказывается всесторонняя помощь. Откачка воды из домов ведется специализированными службами в круглосуточном режиме, добавил Салавов.

28 марта в Дагестане после сильных ливней ввели режим повышенной готовности. В отдельных районах столицы республики, Махачкалы, ввели режим чрезвычайной ситуации. Максимальное количество осадков выпало в Махачкале, Дербенте, населенных пунктах Ахты, Куппа, Касумкент, Избербаш, Кумух.